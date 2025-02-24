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Mourinho'dan derbi öncesi açıklama: Eğer saygı duymazsanız...

Mourinho'dan derbi öncesi açıklama: Eğer saygı duymazsanız...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, oyun kimliklerini koruyarak sahada en iyi performansı sergilemek istediklerini söyledi. Dengeli bir takımla sahada olacaklarını vurgulayan Mourinho, kulübedeki oyuncuların da büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

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Trendyol Süper Lig’in 25.haftasındaki derbi müsabakasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mourinho, "Her maç aynı durum geçerli. Eğer rakibinize saygı duymazsanız, sadece kendi oyununuz anlamında iyi hazırlanmamış olursunuz. Ama maç içinde kimliğinizi kaybederseniz, sahada potansiyelinizi yansıtamazsınız. Biz ikisini de göz önünde bulunduruyoruz. Eğer oyun yapımıza bakacak olursanız, son dönemde aldığımız iyi sonuçları bize getiren oyun kimliğini korumak için böyle oynuyoruz" dedi.

"DENGELİ BİR TAKIMLA SAHADAYIZ"

Yedek kulübesindeki oyuncular hakkında ise Mourinho,"Herkes önemli, takımın bütünselliği önemli. İyi savunma yapmalı, goller atmalısınız. Bu bir denge işi. Biz bu dengeli bir takımla sahadayız. Her pozisyonda harika opsiyonlarımız olan kulübemiz var." sözlerini sarf etti.

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