Galatasaray - Fenerbahçe derbisi başladığı gibi bitti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

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Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk iddiasında bulunan iki takımda Galatasaray ve Fenerbahçe, Rams Park’ta kozlarını paylaştı.

Mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 64’e, Fenerbahçe ise 58’e yükseltti.

Süper Lig’de gelecek hafta Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor’u ağırlayacak.

Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe

90'Karşılaşma 0-0 sona erdi.

90'Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi.

67'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Djiku kafa vuruşunu yaptı ama Muslera, muhteşem bir kurtarışla topa sahip oldu.

67'Fenerbahçe, bu dakikalarda baskısını artırdı. Sarı-lacivertli ekip arka arkaya kornerler kazanıyor.

57'Savunmanın arkasına sarkan Dzeko, karşı karşıya kaldı ancak Lemina, son anda araya girerek tehlikeyi önledi. Yardımcı hakem, pozisyonun ardından ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

53'Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun sertlik dozu arttı. Oyun sık sık faullerle duruyor.

53'Mücadele yeniden başladı.

52'Tribünlerde yakalan meşaleler sebebiyle Sloven Hakem Vincic, maçı durdurdu.

49'Barış Alper'in ceza sahasındaki Osimhen'e ortasında kimse dokunamadı ama kaleye yönelen topu İrfan Can, direk dibinden çıkardı.

46'İkinci yarıya Galatasaray başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

42'Sara'nın kullandığı duran topta Davinson ve kaleci İrfan Can birlikte yükseldi. Kimsenin dokunamadığı top, auta gitti.

38'Lemina üst üste yaptığı müdahalelerle taraftarından alkış aldı.

33'Barış Alper Yılmaz'ın ortasında hava topuna çıkan Osimhen, yerde kaldı. Galatasaray, penaltı bekledi.

27'Oyun orta alanda yapılan fauller sebebiyle durmaya devam ediyor.

23''Fred, savunmanın arkasına kaçan Dzeko'yu muhteşem gördü. Bosnalı oyuncu, havadan gelen topa tek vuruş yapmak istedi ama istediği vuruşu yapmadı, top Muslera'da kaldı.

20'Karşılaşmada ilk 20 dakika geride kaldı. Karşılaşmada dengeli bir oyun dikkat çekiyor.

14'Kostic'in sol kanattan yaptığı ortayı Muslera, yumruklayarak uzaklaştırdı. Sağ çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'un şutu ağlara gitti. ancak hakem pozisyonun öncesinde Szymanski'nin Muslera'ya faul yaptığını söyledi.

13'Ceza sahasına açılan ortada Sallai ve Çağlar mücadele etti. Kafasına darbe alan Çağlar, kısa süreli bir sakatlık geçirdi.

7'Barış Alper'in sol taraftan ortasına Osimhen kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

5'Kostic'in sol kanattan açtığı orta Galatasaray savunmasından sekerek Nesyri'nin önünde kaldı. Faslı golcünün vuruşu üstten auta gitti.

3'Karşılaşmanın ilk dakikalarında kıyasıya mücadele hakim. Oyun sık sık faullerle duruyor.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.

Galatasaray - Fenerbahçe ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abulkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış Alper, Gabriel Sara, Sallai, Victor Osimhen

Fenerbahçe: İrfan, Oğuz, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, En-Nesyri, Dzeko