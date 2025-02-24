Fenerbahçe'nin golü faul sebebiyle geçersiz sayıldı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı laciverr 14. dakikada topu ağlara gönderdi ancak pozisyon öncesinde Muslera'ya faul yapıldığı gerekçesi ile iptal edildi.

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasray'la karşılaştı.

Mücadelenin 14. dakikasında Kostic sol kanattan içeri ortaladı. Muslera öne çıkarak topu uzaklaştırmak istedi.

Top ceza sahasının solunda bulunan Oğuz'un önünde kaldı. Oğuz'un vuruşunda top ağlara gitti.

Ancak hakem Slavko Vincic, Muslera'nın Szymanski'nin müdahalesiyle yerde kaldığına karar verdi ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Deniz Ateş Bitnel: Faul kararı ve gol iptali doğru

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, söz konusu pozisyon için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde Szymanski topa yükselseydi kaçınılmaz çarpışma olarak yorumlanırdı ama yükselmeyip ellerini kullanarak Muslera'ya müdahale ettiği için faul kararı ve gol iptali doğru!" ifadelerini kullandı.

(Görüntü beIN sports'tan alınmıştır)