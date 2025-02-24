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TUSAŞ şehidinin adı Balıkesir Üniversitesinde yaşayacak

TUSAŞ şehidinin adı Balıkesir Üniversitesinde yaşayacak

Ankara'daki TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici'nin adı, mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'ndeki amfiye verildi.

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Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, "Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Amfisi", Balıkesir Üniversitesinde düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Ekici'nin ailesi, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, akademik ve idari personel katıldı.

TUSAŞ'ta önemli projelerde görev yapan ve yerli "GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri" projesinde de aktif rol alan Ekici'nin ismi mezun olduğu üniversitede yaşatılarak genç mühendislere de ilham kaynağı olacak.

Üniversitesine eğitim ekipmanı bağışlamıştı

Mezuniyetinin ardından üniversitesiyle bağlarını sürdüren şehit Ekici, Makine Mühendisliği Bölümüne eğitim ekipmanı bağışlayarak öğrencilere katkıda bulunmuştu.

Ekici, evlilik yıl dönümünde eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere TUSAŞ nizamiyesine giderken, terör saldırısında şehit olmuştu.

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