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Rus Bakan: Hiçbir yaptırım bizi durduramaz

Rus Bakan: Hiçbir yaptırım bizi durduramaz

Rusya'ya dönük yaptırımlarına devam eden Avrupa Birliği, enerji sektörüne yönelik yeni kararlar aldı. Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilyev, Batılı şirketlerin Rusya'ya dönmek istediğini ancak yaptırımlardan çekindiğini vurguladı. Tsiliyev, "Yaptırımlarla başa çıkmayı öğrendik. Hiçbir yaptırım bizi durduramaz." dedi.

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Ukrayna-Rusya savaşı bugün 4'üncü yılına girdi. Rusya, Trump'ın yeniden göreve gelmesinin ardından ABD ile ilişkilerini geliştirirken Avrupa da Ukrayna'ya destek söylemini artırdı. Tsivilyev, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yeni yaptırımlarıyla ilgili, "Bize karşı uygulanan her tedbire karşı biz de karşılık geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Batılı şirketlerin dönmesi halinde Rusya'nın teknolojik bağımsızlığını kaybetmeyeceğini savunan Tsivilyev, "Bilim insanlarımız ve biz bu duruma güvenilemeyeceğini ve kendi güvenliğimizi düşünmemiz gerektiğini anladık." şeklinde konuştu.

Tsivilyev, Batılı şirketlerin geri dönmek istediğini ancak kendilerine yaptırım uygulanmasından korktuklarını belirtti.

'TEKNOLOJİK EGEMENLİĞİMİZ GÜVENDE'

Yaptırımlarla başa çıkmayı öğrendiklerini ifade eden Rus Bakan, "Bize karşı uygulanan her tedbire karşı biz de karşılık geliştiriyoruz. Hiçbir yaptırım bizi durduramaz." dedi.

Yaptırımlar öncesinde yabancı teknolojilerin ve ekipmanların Rusya'da önemli role sahip olduğunun altını çizen Tsivilyev "Bize tüm bu teknolojilere erişimi kapattıklarında, her şeyi kendimiz geliştirmek zorunda kaldık ve şimdi teknolojik egemenliğimiz hakkında güvende hissedebiliriz." açıklamasını yaptı.

AB, Rusya'nın enerji, ulaşım, ticaret, finans ve bankacılık sektörleri ile Rus gölge filosunu hedef alan yeni yaptırımları uygulamada anlaştığını bugün duyurdu.

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