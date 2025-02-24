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Antalya'da göçük altında kalan işçi 2 saatte kurtarıldı

Antalya'da göçük altında kalan işçi 2 saatte kurtarıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı. Sadece baş kısmı toprak üzerinde kalan işçi, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kurtarılıp bilinci açık halde hastaneye kaldırıldı.

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Hurma Mahallesi'nde 4 metre derinliğinde açılan kanalizasyon çukurundaki çalışmalar esnasında göçük oluştu. İşçilerden Eyüp T. (32) göçük altında kaldı.

Ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Sadece baş kısmı toprak üzerinde kalan işçi, sağlık ekiplerince oksijen tüpüne bağlandı.

Ekiplerin ve arkadaşlarının konuşarak bilincini açık tutmaya çalıştığı işçi, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Eyüp T'nin bilincinin açık olduğu gözlemlendi.

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