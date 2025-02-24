Migros, ramazan paketlerini satışa sundu

Migros'un 4 kişilik bir ailenin iftar sofrası için ihtiyacı olan ürünleri içeren "Bereket Paketi" 369,95 liradan satılıyor

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Migros, iftar ve sahur sofralarında ihtiyaç duyulan ürünleri bir araya getirdiği ramazan paketlerini müşterileriyle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros temel gıda ürünlerinden oluşan ramazan paketlerini avantajlı fiyatlarla müşterilerine sunuyor.

Ramazan boyunca Migros müşterileri, mağazalardan ramazan paketleri veya 'Bir Sofra da Sen Kur' kampanyası kapsamında bağışta bulunabilecek. Bağışlar, Türk Kızılay ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilecek.

Bir Sofra da Sen Kur kampanyası, Din İşleri Yüksek Kurulunun 2025 için belirlediği fitre bedeline denk gelen 180 liraya hazırlanıyor. İftar menüsünde çorba, ana yemek, yardımcı yemek ve tatlı bulunuyor.

Lezzet Paketi 629,95 liralık fiyatıyla müşterilere sunuluyor

Migros'un 4 kişilik bir ailenin iftar sofrası için ihtiyacı olan ürünleri içeren 'Bereket Paketi', 369,95 liradan satışa sunuluyor. Toplam 13 adet ürünün bulunduğu Bereket Paketi'nin içinde 1 kg pilavlık pirinç, 800 gr pilavlık bulgur, 500 gr burgu, yüksük ve spaghetti makarna, 1 litre ayçiçek yağı, 830 gr domates salçası, 1 kg un, 500 gr çay, 1 kg toz şeker, 750 gr iyotlu sofra tuzu ve 2 adet 70 gr erişteli yoğurt çorbası ürünü yer alıyor.

Lezzet Paketi 629,95 liralık fiyatıyla müşterilere sunuluyor. Toplam 23 adet ürünün yer aldığı Lezzet Paketi'nin içerisinde 1 kg pilavlık pirinç, 800 gr pilavlık bulgur, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg koçbaşı nohut, 1 litre ayçiçek yağı, 2 adet 500 gr burgu makarna, 500 gr yüksük ve spagetti makarna, 1 kg un, 830 gr domates salçası, 400 gr doğranmış domates, 500 gr çay, 1 kg toz şeker, 700 gr haşlanmış bezelye, haşlanmış nohut ve haşlanmış fasulye, 2 adet 70 gr erişteli yoğurt çorbası, 60 gr tavuk bulyon, 750 gr iyotlu sofra tuzu, 500 gr irmik ve 100 gr Türk kahvesi bulunuyor.

Ramazan'a özel indirimler

Ramazan ayına özel birçok farklı üründe indirimler sunan Migros'ta 20 Şubat-5 Mart arasında Cedid Natural Tunus Hurma 200 gr 69,95 liradan, Ege Güllaç 300 g 113,50 liradan, Ege Kadayıf 200gr 39,50 liradan, Öncü Siyah Yağlı Zeytin 500 g 129,00 liradan, Erşan Dilimli Çemeni Sıyrılmış Pastırma 110 g 159 liradan, Doğuş Rize Çay 1000 g ise 164,95 liradan, Torku Şeker Toz Şeker 5 kg 234,95 lira yerine 189,95 liradan, Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt pet 379,95 lira yerine 329,95 liradan, Yayla Osmancık Pirinç 2 kg 184,95 liradan yerine 139,95 liradan satışa sunuluyor.

Migros'un ramazan ayına özel sunduğu fırsatlar kapsamında Money Bonus ve Bonus kartlı müşteriler 'Bonus Sepet Kampanyası' ile 28 Şubat-2 Nisan arasında 4 farklı günde tek seferde Migros mağazaları ve uygulamasından yapacakları 2 bin lira ve üzeri alışverişe 600 lira bonus kazanacak.