HDI Sigorta'da üst yönetim ekibine atama

HDI Sigorta'da hasar genel müdür yardımcılığı görevine Sinem Gürün atandı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilikçi yaklaşımlarıyla sigortacılık sektörüne çözümler ve ürünler geliştiren HDI Sigorta, üst yönetim ekibini güçlendirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu doğrultuda Sinem Gürün, HDI Sigorta Hasar Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) olumlu görüşüyle tamamlanacak atama sürecinin ardından Gürün, yeni görevinde hasar yönetimi süreçlerine liderlik ederek müşteri memnuniyetini artırmaya odaklanacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Matematik Mühendisliği bölümünden mezun olan ve yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlayan Gürün'ün, sigorta sektöründe 21 yılı aşkın deneyimi bulunuyor.

Profesyonel kariyerine Anadolu Sigorta'da müfettiş olarak adım atan Gürün, bankasürans, oto ve oto dışı hasar, tedarik yönetimi gibi çeşitli departmanlarda görev aldı. Burada son olarak hasar koordinatörü olarak çalışan Gürün, dijital dolandırıcılık tespiti ve yapay zeka uygulamaları gibi yenilikçi girişimlerin hayata geçirilmesinde rol oynadı.