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Bakırhan: Yargı, İçişleri Bakanlığı ve kolluk eş zamanlı harekete geçiyor

Bakırhan: Yargı, İçişleri Bakanlığı ve kolluk eş zamanlı harekete geçiyor

Kağızman Belediyesi'ne sabah saatlerinde kayyum atandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan; bir kez daha halk iradesinin yok sayıldığını söyledi, "Yargı, İçişleri Bakanlığı ve kolluk güçleri eş zamanlı harekete geçiyor." yorumunu yaptı. Kağızman Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana kayyum atanan 12'nci belediye oldu.

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İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan’ı “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezası alması nedeniyle görevden uzaklaştırdı. Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, belediyeye başkan Vekili olarak atandı. Karara tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Daha duruşma bile başlamadan belediye binası abluka altına alınıyor, kayyum bina önünde hazır bekliyor." dedi.

'ÜÇ DÖNEMDİR AYNI POLİTİKA'

AK Parti'nin, 31 Mart’ta DEM Parti'nin kazandığı belediyeleri hazmedemediğini söyleyen Bakırhan, "Üç dönemdir sürdürdüğü kayyum politikasından vazgeçmiyor." eleştirisini dile gitirdi. Bakırhan, "Halkın iradesini yok sayarak bir utanca imza atıyorlar." tepkisini gösterdi.

'MİZANSEN' YORUMU

Kayyum düzeninin "bir mizansen" gibi işlediğini ifade eden Bakırhan,; Yargı, İçişleri Bakanlığı ve kolluk güçleri, bir merkezden düğmeye basılmış gibi eş zamanlı harekete geçtiğini iddia etti.

Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

"Daha duruşma bile başlamadan belediye binası abluka altına alınıyor, kayyum bina önünde hazır bekliyor. Vali ise Kars’ta 10 günlük eylem yasağı ilan ediyor. 12 Eylül’ü, OHAL süreçlerini ve darbe dönemlerini aratmayan bu uygulamalarla Kağızman halkının iradesine açıkça el konuluyor; ilçeye giriş çıkışlar dahi yasaklanıyor."

DEM
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