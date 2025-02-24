Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi duyuruldu.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, derbinin VAR hakemi Sloven Alen Borosak olacak.
Onur Özütoprak ise karşılaşmada AVAR olarak görev alacak.
Derbi ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi (bugün) oynanacak. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.