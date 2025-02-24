Türksat için dev veri merkezi kurulacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türksat'ın Gölbaşı Veri Merkezi'nin 28 bin 500 metrekarelik dev bir alanda kurulacağını bildirerek, "Yapılacak yatırımla Türksat'ın mevcut veri merkezi kapasitesi 8 katın üzerinde artırılacak" ifadesini kullandı.

Abone ol

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, e-Devlet Kapısı başta olmak üzere Türkiye'nin dijital altyapısını kuran Türksat'ın yeni bir projeyi hayata geçireceğini aktardı.

Ankara'da kurulacak Gölbaşı Veri Merkezi'yle, kritik bilgileri barındıran kurumların iş sürekliliklerini sağlayabilmesi için tüm veri ve bulut hizmetlerine yönelik ihtiyacı yerli yazılımla karşılayacaklarına dikkati çeken Uraloğlu, "Gölbaşı Veri Merkezi, 28 bin 500 metrekarelik dev alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde kurulacak veri merkezi için tasarım ve projelendirme çalışmalarının tamamlandığına işaret ederek, "Projenin inşaat, elektrik, mekanik ve telekomünikasyon altyapısının yapımına bu yıl içerisinde başlanacak. Yapılacak yatırımla Türksat'ın mevcut veri merkezi kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artırılacak." ifadesini kullandı.

"Olağanüstü durumlarda dahi kesintisiz hizmet verilecek"

Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin 6 sistem salonu, iki adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6 bin metrekare beyaz alana sahip olacağını, tesiste 200 kişi kapasiteli ofis alanının da bulunacağını belirten Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"21 megavolt-amper kurulu güç kapasitesi bulunacak merkez, enerji verimliliğinde 'LEED-Gold' sertifikasına, veri merkezi standartlarında ise 'Uptime Institute TIER-III ve TSE 50600' uyumlu olarak kurulacak. Veri merkezi, yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak. Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak merkez ile e-Devlet projeleri kapsamındaki hizmetlerde kesinti yaşanmasının önüne geçilecek."

2027'de hizmete alınacak

Uraloğlu, düşük karbon salımı ve yüksek enerji verimliliğine sahip olacak veri merkeziyle ülkeye, çevreye duyarlı bir tesis kazandırmayı planladıklarına dikkati çekti.

Sektörde rekabetin sağlanması ve kamuda tasarruf için büyük bir oyuncu olarak görev yapacak Türksat'ın, ülkenin kaynaklarının etkin kullanılması amacına hizmet edeceğini aktaran Uraloğlu, "Bu yıl içerisinde temeli atılacak Gölbaşı Veri Merkezi'nin 2027 yılının ilk yarısında hizmete açılması planlanıyor." ifadesini kullandı.