Su faturalarında yeni dönem: ‘Kirleten öder’ sistemi geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, su ve atık hizmetlerinde tüketim oranına göre fiyatlandırma yapılacak "kirleten öder" sisteminin 31 Aralık 2026'da yürürlüğe gireceğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, su kullanımı arttıkça fatura bedeli de yükseltilecek.

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Su tasarrufunu artırmak ve çevreyi korumak amacıyla yürürlüğe girmesi planlanan "kirleten öder" sistemi için yeni tarih belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile daha önce 31 Aralık 2024’te yürürlüğe girmesi planlanan "kirleten öder" sistemi, 31 Aralık 2026’ya ertelendi.

Bu sistemle birlikte:

-Su ve atık hizmetlerinde kullanım arttıkça fatura da yükselecek.

-Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli tek kalemde tahsil edilecek.

-Fazla su tüketen ve daha fazla atık çıkaranlar, daha yüksek bedel ödeyecek.

-Bu düzenlemenin en büyük hedefi, su israfını önlemek ve çevresel zararları azaltmak olacak.

-TAYED Başkanı Öner: Belediyeler bu geliri sadece atık ve su hizmetlerinde kullanabilecek

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, su faturalarında yapılacak değişikliklerin detaylarını paylaştı.

Öner, belediyelerin bu kapsamda elde ettiği geliri yalnızca su ve atık hizmetleri için kullanabileceğini belirtti.mAyrıca, bu bedellerin Belediye Meclislerinde belirleneceğini ve su faturası arttıkça ek bedelin de yükseleceğini ifade etti.