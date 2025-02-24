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Altın fiyatlarına bakın! Hızlı yükseliş sürüyor, son rakamlar...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatlarına bakın! Hızlı yükseliş sürüyor, son rakamlar...

Altın fiyatları yatırımcının odağında... Gram altın 3 bin 500 liraya ilerliyor. ABD'nin adımları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İşte haftanın ilk işlem gününde altın piyasası...

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Cuma günü, dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kazanarak 3 bin 440 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından3 bin 442 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 810 liradan, cumhuriyet altını 23 bin 150 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 2 bin 938 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin gümrük vergisi ve korumacı ticari politikalarının sonuçlarına ilişkin endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi konusunda atılan adımlara yönelik haber akışı yakından takip edilmeye devam ediyor.

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