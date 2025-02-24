Altın fiyatlarına bakın! Hızlı yükseliş sürüyor, son rakamlar...

Altın fiyatları yatırımcının odağında... Gram altın 3 bin 500 liraya ilerliyor. ABD'nin adımları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İşte haftanın ilk işlem gününde altın piyasası...Abone ol
Cuma günü, dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kazanarak 3 bin 440 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından3 bin 442 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 810 liradan, cumhuriyet altını 23 bin 150 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 2 bin 938 dolardan işlem görüyor.
ABD'nin gümrük vergisi ve korumacı ticari politikalarının sonuçlarına ilişkin endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.
Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi konusunda atılan adımlara yönelik haber akışı yakından takip edilmeye devam ediyor.