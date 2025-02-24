Yeni detaylar! AK Parti Kongresi'nde delegelere saat hediye edildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, dün 8. Olağan Büyük Kongre'de yeniden genel başkan seçildi. Kongrede delegelere saat hediye edildi. Saatte Erdoğan'ın imzasının olduğu görüldü.

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Ankara Spor Salonu'nda yapılan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı. Kongre Divan Başkanı Abdullah Güler, seçim sonuçlarına göre, 1607 delegenin 1547'sinin oy kullandığını, tüm oyların geçerli olduğunu bildirdi.

Güler, Erdoğan'ın, 1547 oyun tamamını alarak, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu.

SAAT HEDİYE EDİLDİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre birçok detayın yer aldığı kongrede 1.607 delegeye saat hediye edildi. Saatte Erdoğan imzası detayı ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Saatlerin değerinin 4 bin lira olduğu öğrenildi.