AK Parti Teşkilat Başkanı Kandemir, görevini Büyükgümüş'e devretti

AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, görevini Ahmet Büyükgümüş'e devretti.

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Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

Yaklaşık 7,5 yıl boyunca büyük bir onurla yürüttüğü Teşkilat Başkanlığı görevini, yine teşkilatları içinden yetişmiş Ahmet Büyükgümüş'e devrettiğini belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"Bu yolda yürümemize vesile olan, duruşuyla bizlere ilham olan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu süre zarfında, birlikte yol yürüdüğümüz teşkilat başkan yardımcılarımıza, koordinatörlerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımızdaki tüm dava arkadaşlarıma, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza ve 11 milyondan fazla üyemize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."