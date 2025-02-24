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CHP’den Kağızman’a kayyum tepkisi: Masa başı oyunlarıyla el koydular

CHP’den Kağızman’a kayyum tepkisi: Masa başı oyunlarıyla el koydular

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan’ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Bulut, "İktidar, seçimlerde kazanamadığı 12 belediyeye masa başı oyunlarıyla el koydu. Kağızman Belediyesi’ne kayyum atamak, halkın iradesine ve demokrasiye darbedir. Bu hukuksuzluğu, demokrasi düşmanlığını, kayyum zorbalığını reddediyoruz" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kars’ın Kağızman ilçesinde belediye başkanının görevden alınarak yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Bulut, iktidarın seçimle kazanamadığı belediyelere “masa başı oyunlarıyla” el koyduğunu belirtti.

Son dakika! Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı

Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılırken, yerine kayyum atandı. CHP’li Burhanettin Bulut, bu karara sert tepki göstererek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

CHP
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