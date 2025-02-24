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MHP'den kısmi af çıkışı! Feti Yıldız duyurdu kimleri kapsayacak?

MHP'den kısmi af çıkışı! Feti Yıldız duyurdu kimleri kapsayacak?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, denetimli serbestlik düzenlemesindeki adaletsizliklerin giderilmesi gerektiğini belirterek "Yeni bir düzenleme yapılarak suç tarihi esas alınmalı" çağrısında bulundu. Yıldız gerekçelerini sıralayarak bu konuda her gün kendisini yüzlerce kişinin aradığını söyledi.

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Cezaevindeki mahkûmlar için kısmi af kapsamının genişletildiği iddialarının ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak denetimli serbestlik düzenlemesinin adaletsizlik yarattığını belirtti. Yıldız, “Yeni bir düzenleme yapılarak suç tarihi esas alınmalı, bu adaletsizlik ortadan kaldırılmalı” ifadelerini kullanarak, yürürlükteki düzenlemenin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu.

"AYNI SUÇU İŞLEYENLERDEN BİRİ YARARLANDI, DİĞERİ YARARLANAMADI"

Pandemi sürecinde yürürlüğe giren düzenleme kapsamında 31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşen hükümlüler denetimli serbestlikten faydalanırken, aynı suçu işleyen ancak cezası daha sonra kesinleşenler bu kapsam dışında bırakıldı. Bu durumun büyük bir mağduriyet yarattığını belirten Yıldız, “Kanun yollarında meydana gelen gecikme nedeniyle hükümlünün kusurlu sayılması doğru mu?” diyerek, cezanın kesinleşme tarihi yerine suç tarihinin esas alınması gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili açıklama yaparak, mevcut düzenlemenin bir af niteliğinde olmadığını belirtmişti. Ancak denetimli serbestlik kapsamındaki farklı uygulamalar nedeniyle, hukuki eşitsizlik tartışmaları devam ediyor.

MHP
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