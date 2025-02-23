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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Filistinlilerin göç planı kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Filistinlilerin göç planı kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi planını kesinlikle kabul edilemez buldu. Görüşmede Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ve uluslararası meseleler de ele alınırken, Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barış için Türkiye'nin müzakerelere katkıda bulunabileceğini vurguladı. İki lider, NATO müttefikleri olarak daha koordineli çalışma kararı aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak, adil ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşan tarafları birkaç kez müzakere masasına getirebilmiş ülke olarak, barış görüşmelerine, ev sahipliği de dahil, katkıda bulunabileceğini, çatışmanın tarafı iki ülkeyi de dışlamayan müzakere sürecinin başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Filistinlilerin, Mısır, Ürdün ya da bir başka üçüncü ülkeye göç ettirilmesi planının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, iki NATO müttefiki ülkenin liderleri olarak, yeni dönemde daha koordineli çalışma konusunda mutabık kaldı.

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