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Bartın'da oto tamircisi iş yerinde ölü bulundu: Ölüm sebebi...

Bartın'da oto tamircisi iş yerinde ölü bulundu: Ölüm sebebi...

Bartın'da oto tamircisi iş yerinde ölü bulundu. Aydın'ın egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği düşünülürken, kesin ölüm sebebi otopsi ile ortaya çıkacak.

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Çaydüzü Mahallesi'ndeki oto tamirhanesinin sahibi Bekir Aydın'dan (38) bir süre haber alamayan yakınları iş yerine geldi.

İş yerinde bir aracı çalışır vaziyette bulan ve yoğun egzoz dumanıyla karşılaşan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Aydın'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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