Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programlarının fiyat istikrarı, mali disiplin ve sürdürülebilir cari açık hedefleri doğrultusunda ilerlediğini belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları programla fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ile yüksek, kapsayıcı ve dengeli büyüme hedefine ulaşacaklarını bildirdi.

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ekonominin dönüşümü için yapısal reform yol haritasını açıkladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Mali kuralları güçlendirerek kamu harcamalarında disiplini koruyacağız. Vergide adaleti ve etkinliği güçlendireceğiz. Ekonomide yeşil ve dijital dönüşümü sağlayacağız, yerel kalkınma hamlesi ve sanayide dönüşümle ülkemizin her bir köşesinin refah seviyesini ve üretim gücünü artıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız programımızla fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ile yüksek, kapsayıcı ve dengeli büyüme hedefimize ulaşacağız."

ERDOĞAN EKONOMİYLE İLGİLİ HANGI MESAJLARI VERDİ?

Erdoğan planın ekonomik reformları içeren kısmında gıdadan, konuta, kiralardan vergilere kadar pek çok yeni hedef açıkladı.

ENFLASYON DÜŞECEK ALIM GÜCÜ YÜKSELECEK

Enflasyondaki düşüşün hızlanarak devam edeceğini bildiren Erdoğan, "Enflasyon düştükçe alım gücü yükselecek ve 85 milyonun hepsi bundan etkilenecek. Sabredip hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN YENİ TEDBİRLER GELİYOR

Kapsamlı reform planı sayesinde Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, ekonomik dönüşüm planıyla güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştıracak yeni tedbirleri devreye alacaklarını söyledi.

UCUZ VE SAĞLIKLI GIDAYA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Gıfa enflasyonu ufak adımlarla gerilerken Erdoğan, gıda arz güvenliğini temin ederek, vatandaşların ucuz ve sağlıklı gıdaya erişiminin önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılacağını ifade etti.

KİRA VE KONUT FİYATLARI DENGELENECEK

Sosyal konut projelerine de ağırlık verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece kira ve konut fiyatlarını dengeye getireceğiz" dedi.

VERGİDE ADALET GÜÇLENECEK

Kamu yönetiminde mali kuralları güçlendirecekleri, kamu harcamalarında disiplini koruyacaklerini ve vergide adaleti güçlendirmek için 'çok kazanandan çok alma' prensibi ile devam edeceklerini belirten Erdoğan, kamu gelirlerinin de artıracağını belirtti.

TÜRKİYE BÜYÜK YATIRIMLAR ÜLKESİ OLACAK

Erdoğan ayrıca, yeni yatırım teşvik sistemi ve yerel kalkınma hamlesiyle Türkiye'nin her bir köşesinin refah seviyesinin ve üretim gücünün artacağını belirterek "Yatırım süreçlerini hızlandırarak, 'tek durak ofis' anlayışıyla, Türkiye'yi büyük yatırımların hedef ülkelerinden biri haline getireceğiz" dedi.