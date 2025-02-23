Trabzonspor, Gaziantep engelini 3 golle aştı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK’yı konuk etti.

Papara Park Stadı’nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 58. dakikada Banza, 45+6. dakikada Visca kaydetti.

Gaziantep FK'nın gollerini ise 77. dakikada Semih Güler ve 85. dakikada penaltıdan Maxim attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 32 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 29 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor 3 - 2 Gaziantep

90'Karşılaşma Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

85'GOL! Maxim, penaltı vuruşunda farkı 1'e indirdi.

84'Gaziantep FK'da ceza sahasına giren Lungoyi, Malheiro'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

77'GOL! Gaziantep FK, farkı 2'ye indirdi. Ceza sahasına yapılan ortada arka direkte iyi yükselen Semih Güler, kafayla topu ağlara gönderdi.

72'Ceza sahasına giren Kozlowski'nin vuruşuna Uğurcan Çakır, son anda dokundu ve top direkten döndü.

58'GOL! Banza farkı 3'e çıkardı. Sikan, savunma arkasına sarkan Visca'ya muhteşem bir pas attı. Sağ çaprazda topla buluşan Visca, topu altı pastaki Banza'ya çıkardı. Banza, topu boş ağlara gönderdi ve farkı 3'e çıkardı.

52'İkinci yarının başlarında Gaziantep FK, topa daha fazla sahip olan taraf. Trabzonspor ise hızlı ataklarla pozisyon arıyor.

46'Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

İlk yarı Trabzonspor'un golleriyle 2-0 sona erdi.

45'GOL! Zubkov, sağ kanattan kullanılan duran topu yay üstüne çıkardı. Visca'nın vuruşu Okereke'ye çarparak ağlara gitti.

45'GOL! Zubkov'un kullandığı serbest vuruşta Batagov kale önüne indirdi. Banza tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

45'İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

44'Sol çaprazdan ceza sahasına giren Okereke kaleyi yokladı ama top auta gitti.

33'Mustafa'nın ortasında Sikan kafa vuruşunu yaptı, top direğin yanından auta gitti.

16'Kozlowski'nin kullandığı serbest vuruş baraja çarparak kornere gitti.

15'Maxim, ceza sahasına girerken Savic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Gaziantep FK, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

12'Savunmanın arkasına atılan pasta Sorescu, Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Sorescu'nun aşırtma vuruşu Uğurcan Çakır'ın yüzüne çarptı, ardından Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

10'Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu, uzak direği düşündü ama top üstten auta gitti.

9'Karşılaşmanın ilk bölümlerinde tempo oldukça düşük.

3'Ceza sahası yayının sol çaprazında topla buluşan Maxim'in vuruşu üstten auta gitti.

1'Karşılaşma Trabzonspor'un vuruşuyla başladı.

Trabzonspor - Gaziantep ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Banza, Sikan

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Daubin, Halil, Okereke