Feyenoord'da Robin van Persie dönemi

Hollanda ekibi Feyenoord'da Brian Priske'den boşalan teknik direktörlük görevine Robin van Persie getirildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Hollandalı teknik adam ile 2027'ye kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Feyenoord'da başlayıp bitirdiği futbolculuk kariyerinde bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski Hollandalı milli oyuncu Van Persie, bu sezon Heerenveen'i çalıştırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Feyenoord, 23 hafta sonunda Hollanda liginde ise 43 puanla üçüncü sırada yer aldı.