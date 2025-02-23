Roberto Mancini'den derbi yorumu

Kritik Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sayılı saatler kala heyecan artıyor. Ezeli rakiplerin arasında sadece 6 puanlık bir fark bulunurken, maçtan çıkacak sonuç şampiyonluk düğümünü önemli ölçüde çözebilir. Galatasaray'ın eski teknik direktörü ve İtalyanların efsanesi Roberto Mancini, derbiyle ilgili konuştu ve iki isme dikkat çekti.

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Süper Lig'in 25'inci haftası dev derbiye ev sahipliği yapıyor. Lider Galatasaray, kendisini sadece 6 puan geriden takip eden Fenerbahçe'yi yarın Rams Park'ta konuk edecek.

Sarı kırmızılılar farkı 9'a çıkarıp şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlamayı hedeflerken, sarı lacivertliler ise farkı 3 puana indirmenin hesabını yapıyor.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, dev derbi öncesi özel açıklamalarda bulundu. Sabah Spor'a konuşan Mancini, iki takımın da çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayarak, "Maçın kilidi Osimhen veya Dzeko olacak. Bu iki oyuncu müthiş kariyerler ve lider adamlar" diye konuştu.

"Buruk, daha az tecrübeye sahip"

"İki teknik direktör de çok başarılı ancak Okan Buruk, Jose Mourinho'dan daha az tecrübeye sahip" diyen Mancini, şu ifadeleri kullandı:

"Mourinho, futbolu çok iyi biliyor. Bu maçların ustası ve çok daha fazla tecrübesi var. Yüzlerce maçı oynadı, yaşadı. Okan Buruk da 2 senedir şampiyonluk yaşıyor. Türkiye'nin genç, en başarılı hocası. İkisi de gerçekten iyi.

Türkiye için açık kapı bıraktı

Türkiye'de çalıştığım dönemde çok iyi vakit geçirdim. Türk halkını çok seviyorum ve İstanbul harika bir şehir. Açıkçası İstanbul'u çok özledim. Türkiye'ye geri dönüp çalışır mıyım? Her şey olabilir. Galatasaray'da çok mutlu günler yaşadım, harika dostluklar edindim. İtalyan mutfağı gibi Türk yemekleri de muhteşem. Ama tatlılarınız bizden daha iyi.

"Kariyerim boyunca böylesini az gördüm"

Galatasaray-Fenerbahçe derbileri her zaman özeldi ve heyecana neden oluyordu. Kariyerim boyunca böyle derbi az gördüm. Bütün Türkiye bu maça kilitleniyor. Bu iki rakip karşı karşıya geleceği zaman ülkede tam anlamıyla hayat duruyordu. Oyuncular bile o kadar etkileniyor ki çalıştığım dönemde yüzlerinden bunu görüyordum. Günler öncesinden stres başlar ve 90 dakika bitene kadar devam eder.

İki isme dikkat çekti

Fenerbahçe puan olarak geride ama kazanmak için her şeyi yapacak, saldıracaklar. Harika bir atmosfer olacak. Galatasaray seyircileri çok etkileyici. Atmosfer bambaşka. Osimhen veya Dzeko, ikisinden biri bu maça damga vuracaktır."