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Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Avustralya ayağının ikinci yarışını tamamlayamadı

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Avustralya ayağının ikinci yarışını tamamlayamadı

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'daki ilk ayağının ikinci yarışını, motosikletinin arızalanması nedeniyle bitiremedi.

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Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Superpole yarışında 12. sırayı alan Rokit BMW takımı pilotu Toprak, 10. cepten kalktığı ve 5'inciliğe kadar yükseldiği mücadeleye, "pit stop"un ardından motosikletinde yaşanan sorun yüzünden bitime 10 tur kala veda etti.

Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu ise superpole yarışında 17'inci, ikinci yarışta 16. sırayı aldı.

Aruba Ducati takımı sürücüleri Nicolo Bulega birinci, Alvaro Bautista ikinci, Pata Go Eleven'dan Andrea Iannone üçüncü oldu.

Avustralya ayağındaki 3 mücadeleyi de kazanan Bulega, 62 puanla pilotlar klasmanının zirvesine yerleşti. Son şampiyon Toprak ise 20 puanla 8. sırada yer aldı.

Can 16. oldu

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Can Öncü (Yamaha BLU CRU Evan Bros​​​​​​​ takımı) de piste çıktı.

Can, ilk turda liderliğe yükseldiği yarışın 10. turunda düşmesi sonucu geriledi ve 16'ncılığı elde etti.

Superbike ve Supersport şampiyonalarının 2. ayağı, 29-30 Mart tarihlerinde Portekiz'de yapılacak.

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