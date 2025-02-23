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Çalıntı kartla alınan bilete ikramiye çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çalıntı kartla alınan bilete ikramiye çıktı

 Fransa'da çalıntı kredi kartıyla alınan kazı kazan biletine 500 bin avroluk ikramiye çıktığı bildirildi.

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Kredi kartı çalınan Fransız Jean-David E. kartın kendisine ait olduğuna dair belgeleri ve faturaları polise ibraz etti.

Jean-David, basına yaptığı açıklamada, "Ben olmasam onlar kazanamazdı ama onlar olmasa ben de bilet alamazdım." diyerek hırsızlarla ikramiyenin yarısını paylaşabileceğini söyledi.

Fransa'nın milli piyango oyunları işletmecisi La Française des Jeux (FDJ) ise henüz bileti kazanan kişinin ikramiyesini almadığını duyurdu.

Jean-David'in avukatı Pierre Debuisson, müvekkilinin cüzdanının Toulouse kentinin güneyinde bu ay başında çalındığını kaydetti.

Avukat, Jean-David'in bileti aldığı mağazadan bir çalışanla görüştüğünü ve evsiz olduğu anlaşılan iki kişinin kredi kartını kullanarak sigara ve kazı kazan bilet satın aldığını öğrendiğini aktardı.

Müvekkilinin hırsızlarla ikramiyeyi paylaşmaya hazır olduğunu ve ödülün belirli bir tarihten sonra alınamayacağını ifade eden Debuisson, hırsızları kendileriyle iletişime geçmeye çağırdı.

Hırsızların ikramiyeyi almak için başvurması durumunda haklarında yasal işlem başlatılabileceği kaydedilirken, Debuisson, kendilerinin konuyla ilgili şikayetçi olmayacağını belirtti.

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