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Sinan Burhan'dan bomba kulis: O iki ünlü isim AK Parti MKYK'ya girecek

Sinan Burhan'dan bomba kulis: O iki ünlü isim AK Parti MKYK'ya girecek

Sinan Burhan tv100 ekranlarında bomba bir kulis bilgisi  verdi bugün iki ünlü ismin AK Parti MKYK kadrosuna gireceğini ifade etti.

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AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleşecek. Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'dan tv100'de bomba bir kulis bilgisi geldi. Burhan 2 ünlü ismin AK Parti MKYK'ya gireceğini ifade etti.

"O 2 ünlü isim ak parti MKYK'ya girecek"

Sinan Burhan, "2 tane isim var. Spor dünyasının önemli ismi Mesut Özil ve sanat dünyasından Sinan Akçıl AK Parti MKYK'da olacak bilgisi geldi bana şimdi." cümlelerine yer verdi.

Öte yandan TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan canlı yayında "Kongrede Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı oluşturulacak. O başkanlığa Kürşad Zorlu getirilecek. Kürşad Zorlu böylece AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak Genel Merkez'de görev yapmış olacak." ifadelerini kullandı.

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