AK Parti'de Sinan Akçıl ile Mesut Özil sürprizi, orada olacaklar

Gazeteci Sinan Burhan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yaşanacak büyük sürprizlerden birinin de MKYK'da yer alacak Mesut Özil ile Sinan Akçıl'ın olduğunu duyurdu.

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AK Parti'de yarın gerçekleştirilecek olan Ankara 8. Olağan Büyük Kongresi için heyecan dorukta. "Adında AK ışığında istikrar" sloganıyla düzenlenecek kongrede, parti yönetiminde köklü değişikliklerin yapılması bekleniyor.

Bu kez, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve genel başkan yardımcılıklarında önemli değişikliklere gidilmesi gündemde.

Ankara'da yapılacak kongreye ilişkin hazırlıklar tamamlanırken, değişimle ilgili bomba bir kulis bilgisi geldi..

SİNAN AKÇIL İLE MESUT ÖZİL AK PARTİ MKYK'DA OLACAK

tv100 canlı yayınında konuşan gazeteci Sinan Burhan, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile ünlü futbolcu Mesut Özil'in AK Parti MKYK'da yer alacağını söyledi.

Burhan şu ifadeleri kullandı:

İki tane isim söyleyeceğim size, bir Mesut Özil iki Sinan Akçıl. Osman Gökçek, Derya Ayaydın, Emre Cemil Ayvalı, Bülent Turan, Mevlüt Çavuşoğlu, Kürşad Zorlu.. Ama manşet Mesut Özil ile Sinan Akçıl..

Biri spor camiasının önemli ismi, diğeri sanat camiasının önemli ismi.. AK Parti MKYK'da olacak bilgisi geldi bana şimdi..