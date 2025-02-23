BIST 9.602
DOLAR 36,43
EURO 38,15
ALTIN 3.438,13
HABER /  GÜNCEL

AK Parti'de Sinan Akçıl ile Mesut Özil sürprizi, orada olacaklar

AK Parti'de Sinan Akçıl ile Mesut Özil sürprizi, orada olacaklar

Gazeteci Sinan Burhan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yaşanacak büyük sürprizlerden birinin de MKYK'da yer alacak Mesut Özil ile Sinan Akçıl'ın olduğunu duyurdu.

Abone ol

AK Parti'de yarın gerçekleştirilecek olan Ankara 8. Olağan Büyük Kongresi için heyecan dorukta. "Adında AK ışığında istikrar" sloganıyla düzenlenecek kongrede, parti yönetiminde köklü değişikliklerin yapılması bekleniyor.

Bu kez, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve genel başkan yardımcılıklarında önemli değişikliklere gidilmesi gündemde.

Ankara'da yapılacak kongreye ilişkin hazırlıklar tamamlanırken, değişimle ilgili bomba bir kulis bilgisi geldi..

SİNAN AKÇIL İLE MESUT ÖZİL AK PARTİ MKYK'DA OLACAK

tv100 canlı yayınında konuşan gazeteci Sinan Burhan, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile ünlü futbolcu Mesut Özil'in AK Parti MKYK'da yer alacağını söyledi.

Burhan şu ifadeleri kullandı:

İki tane isim söyleyeceğim size, bir Mesut Özil iki Sinan Akçıl. Osman Gökçek, Derya Ayaydın, Emre Cemil Ayvalı, Bülent Turan, Mevlüt Çavuşoğlu, Kürşad Zorlu.. Ama manşet Mesut Özil ile Sinan Akçıl..

Biri spor camiasının önemli ismi, diğeri sanat camiasının önemli ismi.. AK Parti MKYK'da olacak bilgisi geldi bana şimdi..

ÖNCEKİ HABERLER
Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Bu senenin sonlarına geldiğimizde...
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Bu senenin sonlarına geldiğimizde...
Fatih Terim'in takımı Al Shabab yine kazanamadı
Fatih Terim'in takımı Al Shabab yine kazanamadı
İsrail’e tepki: Siyasi değil insani bir mesele, saygılı olun
İsrail’e tepki: Siyasi değil insani bir mesele, saygılı olun
Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
Lübnan, İsrail'in çekilmesini talep etti
Lübnan, İsrail'in çekilmesini talep etti
Çaykur Rizespor, deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti
Çaykur Rizespor, deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 48 bin 329'a yükseldi
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 48 bin 329'a yükseldi
Ege Denizi'nde Türk balıkçıların kaydettiği görüntüler ürküttü
Ege Denizi'nde Türk balıkçıların kaydettiği görüntüler ürküttü
ÖSYM, yarın iki sınav yapacak
ÖSYM, yarın iki sınav yapacak
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzaladı
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzaladı
Almanya'da erken seçim: Seçmenler sandık başına gidiyor
Almanya'da erken seçim: Seçmenler sandık başına gidiyor