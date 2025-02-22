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Ege Denizi'nde Türk balıkçıların kaydettiği görüntüler ürküttü

Ege Denizi'nde Türk balıkçıların kaydettiği görüntüler ürküttü

Haftalardır deprem fırtınasının yaşandığı Ege Denizi'nde Türk balıkçıların kaydettiği görüntüler ürküttü. Denizde kare dalgaların oluştuğu görüldü.

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Ege Denizi'nde haftalardır devam eden deprem fırtınası nedeniyle Yunanistan endişeli bekleyişini sürdürürken, önlemler artırıldı. Neredeyse her saatte birkaç depremin meydana geldiği Ege'de son kaydedilen görüntüler ürküttü.

EGE DENİZİ'NDE KARE DALGALAR OLUŞTU

Türk balıkçıların kaydettiği görüntülerde, denizde kare şeklinde dalgaların oluştuğu görüldü. Söz konusu video, uzmanların sık sık bahsettiği "tsunami" olasılığını akıllara getirdi.

YUNAN ADALARINDAN TAHLİYE SÜRÜYOR

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası sebebiyle komşu Yunanistan'da olağan üstü hal ilan edildi. Santorini ve çevresindeki adalardan tahliye edilenlerin sayısı 20 bini buldu. Adalardaki okullarda da eğitime ara verildi.

"6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YAŞANABİLİR"

Öte yandan Yunan basınına açıklamalarda bulunan Atina Üniversitesinden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, volkanik etkinliğin bölgedeki yer deformasyonuyla ilişkilendirildiğini kaydederek, Santorini ve çevresindeki Yamurgi Adası'nda yaşanan sismik faaliyetlerle ilgili iki olası senaryo üzerinde durdu.

Papadimitriu, ilk senaryoya göre, sismik hareketliliğin zamanla zayıflayarak durabileceğini ancak ikinci senaryoda, 6 ila 6,3 büyüklüğünde depremin yaşanabileceğini vurguladı. Panayotis Papadimitriu, bununla birlikte bu tür bir depremin çevre adalar üzerinde büyük etkisi olmayacağını çünkü deprem merkezinin uzak olduğunu ifade etti. Papadimitriu, "Şunu göz önünde bulundurmalıyız, Yeni Kameni volkanı ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldi ve gelecekte bizi meşgul edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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