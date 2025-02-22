Türkiye’de borçluluk oranı yüzde 57’ye yükseldi! En çok böyle borçlandık

Türkiye’de borçluluk oranı yüzde 57’ye yükselirken, en çok kullanılan borçlanma aracı kredi kartları oldu.

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Türkiye’de borçlanma oranları artırmaya devam ediyor. ING Türkiye’nin Temmuz-Eylül 2024 dönemine ilişkin "Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması" çarpıcı verileri ortaya koydu. Buna göre, ülkede borçlu olanların oranı yüzde 57’ye yükseldi. Kadınların yüzde 58’i, erkeklerin ise yüzde 56’sı borç sahibi.

KARTLI HARCAMALARDA YÜZDE 66 İLE REKOR YÜKSELİŞ

Araştırmaya göre, en yaygın borçlanma aracı yüzde 43 ile kredi kartları oldu. Onu yüzde 14 ile banka kredileri, yüzde 10 ile eş-dost borçları takip etti. Borç sahiplerinin yüzde 79’u, gelirlerinin yüzde 30’undan daha azını borç ödemeye ayırdığını belirtti.

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) Ocak 2025 verilerine göre, Türkiye’de kredi kartı sayısı 130.2 milyon, banka kartı sayısı 195.6 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 113.1 milyon oldu.

Kartlı harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 1.6 trilyon TL’ye ulaştı.

Harcamalardaki artışlar ve son rakamlar şu şekilde:

Kredi kartı harcamaları: 1 trilyon 366 milyar TL (+%69)

Banka kartı harcamaları: 207.8 milyar TL (+%47)

Ön ödemeli kart harcamaları: 32.4 milyar TL (+%78)

SADECE OCAKTA 1,5 MİLYAR KARTLI ÖDEME GERÇEKLEŞTİ

Ocak ayında toplam 1.58 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Bu işlemlerin 913.2 milyonu kredi kartı, 538.1 milyonu banka kartı, 125.9 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

KAYNAK: HABER7