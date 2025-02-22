BIST 9.602
DOLAR 36,43
EURO 38,15
ALTIN 3.438,13
HABER /  GÜNCEL

Kütahya'da tartışıp baba evine giden eşini av tüfeğiyle yaraladı

Kütahya'da tartışıp baba evine giden eşini av tüfeğiyle yaraladı

Kütahya'da, tartıştığı 3 aylık hamile eşini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Abone ol

Önceki gün, Osman Gazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki baba evine giden eşi Firdevs K'yi (19) av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan Yaşar K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Yaşar K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan Firdevs K, Kütahya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Osman Gazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki baba evine giden Firdevs K. ile bu yüzden tartışan ve yanında getirdiği av tüfeğiyle karısını yaralayan Yaşar K. polis tarafından yakalanmış, yaralanan 3 aylık hamile Firdevs K. ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor ile Konyaspor puanları paylaştı
Sivasspor ile Konyaspor puanları paylaştı
Şehit Mustafa Uslu'nun cenazesi memleketi Çorum'da defnedildi
Şehit Mustafa Uslu'nun cenazesi memleketi Çorum'da defnedildi
Beylikdüzü'nde kar küreme aracının çarptığı otomobil ters döndü
Beylikdüzü'nde kar küreme aracının çarptığı otomobil ters döndü
CHP açıkladı: İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılmaya hak kazandı
CHP açıkladı: İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılmaya hak kazandı
Şakirpaşa Ailesi dizisinin yapım şirketi hukuk süreci başlatıyor
Şakirpaşa Ailesi dizisinin yapım şirketi hukuk süreci başlatıyor
Samsunspor'da 3 imza birden: İç transferde harekete geçti
Samsunspor'da 3 imza birden: İç transferde harekete geçti
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturmasına tepki
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturmasına tepki
Hız ihlali yapan 848 bin kişiye ceza!
Hız ihlali yapan 848 bin kişiye ceza!
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den bazı ilçelere ziyaret
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den bazı ilçelere ziyaret
Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı
Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı
Alanya'da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki zincir marketin şubeleri mühürlendi
Alanya'da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki zincir marketin şubeleri mühürlendi
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı uçuşlarını iptal etti
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı uçuşlarını iptal etti