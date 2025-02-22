AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den bazı ilçelere ziyaret

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bazı ilçelere ziyaret gerçekleştirdi.

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İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli, Bahçelievler, Ümraniye, Çekmeköy ve Arnavutköy'e ziyarette bulunan Özdemir, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret sırasında Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Özdemir, herkesin baş tacı, her talebin de bir numaralı meseleleri olduğunu belirtti.

Kendisinin parti içinde gençlik kollarından yetiştiğini ifade eden Özdemir, "Unutmayın, bu parti sizin partinizdir." diyerek gençlerin siyasetteki önemini vurguladı.

Özdemir, tüm İstanbulluları kucaklayan bir anlayışla hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.