İstanbul'da motokurye yasağının kalkacağı tarih belli oldu!

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelere trafiğe çıkmama yasağı getirilmişti. Yapılan son açıklamaya göre yasak pazar günü saat 08.00'de kalkacak.

Abone ol

İstanbul Valisi Davut Gül, Motokuryelere yönelik trafiğe çıkma kısıtlamasının yarın saat 08.00'de sona ereceğini duyurdu.

Davut Gül açıklamasında, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır.

Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.