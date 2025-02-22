BIST 9.602
DOLAR 36,43
EURO 38,15
ALTIN 3.438,13
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da motokurye yasağının kalkacağı tarih belli oldu!

İstanbul'da motokurye yasağının kalkacağı tarih belli oldu!

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelere trafiğe çıkmama yasağı getirilmişti. Yapılan son açıklamaya göre yasak pazar günü saat 08.00'de kalkacak.

Abone ol

İstanbul Valisi Davut Gül, Motokuryelere yönelik trafiğe çıkma kısıtlamasının yarın saat 08.00'de sona ereceğini duyurdu.

Davut Gül açıklamasında, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır.

Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Vapur seferleri iptal mi 22 Şubat? İDO, BUDO, İBB Şehir Hatları bugün iptal edilen seferleri duyurdu
Vapur seferleri iptal mi 22 Şubat? İDO, BUDO, İBB Şehir Hatları bugün iptal edilen seferleri duyurdu
İstanbul Boğazı'nda bir grup insan dondurucu havada denize girdi
İstanbul Boğazı'nda bir grup insan dondurucu havada denize girdi
Ekrem İmamoğlu hakkında 'sahte diploma' soruşturması
Ekrem İmamoğlu hakkında 'sahte diploma' soruşturması
İtalya liginde böylesi görülmedi penaltı kararı sonrası yaşananlar şaşkına çevirdi
İtalya liginde böylesi görülmedi penaltı kararı sonrası yaşananlar şaşkına çevirdi
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
İstanbul merkezli 17 ilde siber operasyonu: 27 kişi gözaltına alındı!
İstanbul merkezli 17 ilde siber operasyonu: 27 kişi gözaltına alındı!
Araç sahipleri dikkat! Bu araçlar muayeneden geçemeyecek
Araç sahipleri dikkat! Bu araçlar muayeneden geçemeyecek
Türk futbolunda yabancı hakem tartışması büyüyor! tv100'de Erdoğan Aktaş son noktayı böyle koydu!
Türk futbolunda yabancı hakem tartışması büyüyor! tv100'de Erdoğan Aktaş son noktayı böyle koydu!
TOBB verileri açıkladı: Ocakta kapanan şirket sayısı yüzde 16.2 arttı
TOBB verileri açıkladı: Ocakta kapanan şirket sayısı yüzde 16.2 arttı
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 18. kez yabancı hakem düdük çalacak
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 18. kez yabancı hakem düdük çalacak
MASAK, Maydonoz Döner zincirine FETÖ soruşturmasında nasıl iz sürdü ayrıntılar ortaya çıktı
MASAK, Maydonoz Döner zincirine FETÖ soruşturmasında nasıl iz sürdü ayrıntılar ortaya çıktı
ikizlerin dijital mucizesi: yapay zeka destekli çene ameliyatıyla yeni bir hayata ‘merhaba’
ikizlerin dijital mucizesi: yapay zeka destekli çene ameliyatıyla yeni bir hayata ‘merhaba’