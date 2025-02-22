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Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 18. kez yabancı hakem düdük çalacak

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 18. kez yabancı hakem düdük çalacak

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 18. kez yabancı hakem görev alacak. Derbi tarihinde yabancı hakemin görev yaptığı 17 müsabakada takımlar beşer galibiyet alırken 7 karşılaşmada eşitlik bozulmadı.

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Türk sporuna damga vuran ve "Zıt kardeşler" olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 116 yılı geçen rekabetinde 401 müsabaka geride kaldı. İki takım, 1959'dan bu yana profesyonel olarak organize edilen Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde ise 135 kez karşılaştı.

İki takım arasındaki rekabet, karşılıklı yapılan açıklamalar, başkanlar ve yöneticiler arasındaki polemikler, kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulları (MHK) ile hakem kararları hakkındaki itirazları nedeniyle saha dışına taşındı.

Yaşanan gerginliğin artmasının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta yapılacak derbiyi dünyaca ünlü bir yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı.

MHK ise kritik derbiye Slovenya Futbol Federasyonundan tecrübeli hakem Slavko Vincic'i atadı. İki takım arasında Vincic'in yöneteceği 136. Süper Lig derbisi, rekabette yabancı hakemin düdük çalacağı 18. karşılaşma olacak.

Derbi tarihinde 55 yıl sonra ilk

Süper Lig'de yaklaşık 55 yıl sonra bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem düdük çalacak.

İki takım arasında yabancı hakemin görev yaptığı sonra derbi, 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynandı. Sonrasında uzun süre Doğan Babacan ve Ertuğrul Dilek'in yönettiği derbilere yabancı hakem atanmadı.

Galibiyet sayılarında eşitlik

Yabancı hakemin yönettiği 17 Süper Lig derbisinde takımlar beşer galibiyet aldı.

İki takım arasındaki derbilerde 7 kez eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın attığı 14 gole, Fenerbahçe 18 golle karşılık verdi.

Ligdeki rekabette yabancı hakemlerin yönettiği derbiler

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