Okullar pazartesi tatil olur mu? İstanbul Valisi açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül tv100'e özel yaptığı açıklamada okulların pazartesi tatil olup olmayacağına ilişkin konuştu.

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İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı megakenti beyaza bürüdü. İstanbul'da 21 Şubat 2025 Cuma (bugün) okullar tatil edilirken veliler ve öğrenciler okulların pazartesi günü de tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin aramalar yapmaya başladı. İstanbul Valisi Davut Gül tv100'e özel yaptığı açıklamada okulların tatil edilme durumuna ilişkin değerlendirmeler yaptı.

OKULLAR PAZARTESİ GÜNÜ TATİL OLACAK MI?

İstanbul Valisi Davut Gül tv100'e özel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir şey değil. Hava durumu kötüyse tatil olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir. Meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi günü hava güzel. Pazartesi’den başlayarak okulun tadını çıkaracağız."