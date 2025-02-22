Kabine değişimi kulisi Erdoğan bakanlarla görüşüp teşekkür etti

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, kabinede değişimin her an açıklanabileceğini belirterek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alınacak bakanlarla görüşüp kendilerine teşekkür ettiğini aktardı.

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AK Parti, 23 Şubat'ta yapılacak kongreye hazırlanırken, gözler olası kabine değişimine çevrilmiş durumda.

Siyaset kulislerinde günlerdir hangi bakanların gideceği, yerine kimlerin geleceği konuşuluyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, kabine değişiminin an meselesi olduğunu kaydetti.

Türkiye gazetesinin haberine göre; TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında AK Parti kulislerinden son bilgileri aktaran Atik, "Bu gece kabinede bir değişiklik olacağı havası hakim. Herkes teyakkuz halinde" dedi.

Fatih Atik, "Hatta sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı bakanlar ile görüşüp kendilerine teşekkür ettiğine dair bilgiler geldi. Ama hangi bakanlar ve kaç bakan belli değil. Ticaret ve Aile bakanlıklarının adı geçiyor ama net değil" ifadelerini kullandı.