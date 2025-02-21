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Çorum'da yere sigara izmariti atanlara ceza kesildi

Çorum'da yere sigara izmariti atanlara ceza kesildi

Çorum'da yere sigara izmariti attığı belirlenenlere 450'şer lira idari para cezası uygulandı.

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Çorum Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada sigara izmaritlerinin yere atılmasını önlemek amacıyla yeni bir uygulama başlatıldığı ifade edildi.

Çorum'un temizlikte Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada temiz şehir imajını korumak için yeni uygulama kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetim yaptığı aktarıldı.

"DENETİMLER DEVAM EDECEK"

Denetimlerde görevli memurların yaka kamerası, drone ve şehir izleme kameralarını kullandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Denetimlerde yere sigara izmariti attığı tespit edilen 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 450'şer lira cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında ayrıca açık alanda sigara içen vatandaşlar yere izmarit atmamaları konusunda uyarılarak bilgilendirme broşürü verildi. Yere sigara izmariti ve çöp atılması konusunda denetimler devam edecek. Kamusal alanda yere sigara izmariti atanlar tespit edildiğinde Kabahatler Kanunu'na istinaden 450 lira idari para cezası uygulanacaktır. Çevremizi temiz tutmak her bireyin toplumsal sorumluluğudur. Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas olmalarını istiyoruz.

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