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PFDK kararları açıklandı! Emre Belözoğlu...

PFDK kararları açıklandı! Emre Belözoğlu...

PFDK, Süper Lig'den 8 kulübe çeşitli gerekçelerle para cezası verirken, Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na 1 maç men ve 58 bin 500 lira ceza uyguladı. 1. Lig’de ise Sakaryaspor, Boluspor ve Ankaragücü’ne para cezası kesilirken, birçok futbolcuya da men cezaları verildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi. Ayrıca Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1 maç men cezası aldı

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, farklı gerekçelerle Beşiktaş'a 693 bin, Galatasaray'a 648 bin, ikas Eyüpspor'a 525 bin, Çaykur Rizespor'a 258 bin, Bellona Kayserispor'a 210 bin ve Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor'a da 40 bin 500'er lira para cezası uyguladı.

Kurul, ayrıca Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası verdi.

1. Lig cezaları

PFDK, Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'a 414 bin 600, Geosis Boluspor'a 84 bin ve MKE Ankaragücü'ne 33 bin 750 lira para cezası kesti.

Amed Sportif Faaliyetler sporcusu Adama Traore'ye 5 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası uygulayan PFDK, Siltaş Yapı Pendikspor futbolcularından Welinton Souza Silva'ya 4 maç men ile 39 bin lira, Samuel Saiz'e 29 bin 250 lira, Ahlatcı Çorum FK sporcusu Ferhat Yazgan ile Central Hospital Ümraniyespor futbolcusu Furkan Apaydın'a 2 maç men, MKE Ankaragücü sporcusu Kwabena Owusu'ya 1 maç men ile 29 bin 250 lira, Uğur Okulları İstanbulspor futbolcusu Tuncer Durhan Aksu'ya da 1 maç men cezası verdi.

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