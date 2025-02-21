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Pençe-Kilit bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Özel Kuvvetler Komutanlığının operasyonuyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"Özel Kuvvetler Komutanlığımızın operasyonuyla 3 terörist daha kaçamadan etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşılan açıklamada, böylece bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 12 olduğu kaydedildi.

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