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Ege'de korkulan oldu! Profesör tehlikenin geldiğini açıkladı

Ege'de korkulan oldu! Profesör tehlikenin geldiğini açıkladı

Atina Üniversitesinden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, Ege'deki Yunan adası Santorini'de yer alan Yeni Kameni volkanının aktif hale geldiğini açıkladı.

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Ege Denizi'nde 1 aydır süren sismik hareketlilik sessizliğini koruyor. Atina Üniversitesinden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, bölgede tehlike çanları çaldıracak bir gelişmeyi paylaştı.

İKİ OLASI SENARYO AÇIKLADI

Yunan basınına açıklamalarda bulunan Papadimitriu, volkanik etkinliğin bölgedeki yer deformasyonuyla ilişkilendirildiğini kaydederek, Santorini ve çevresindeki Yamurgi Adası'nda yaşanan sismik faaliyetlerle ilgili iki olası senaryo üzerinde durdu.

'VOLKAN AKTİF HALE GELDİ'

Papadimitriu, ilk senaryoya göre, sismik hareketliliğin zamanla zayıflayarak durabileceğini ancak ikinci senaryoda, 6 ila 6,3 büyüklüğünde depremin yaşanabileceğini vurguladı. Panayotis Papadimitriu, bununla birlikte bu tür bir depremin çevre adalar üzerinde büyük etkisi olmayacağını çünkü deprem merkezinin uzak olduğunu ifade etti.

Papadimitriu, "Şunu göz önünde bulundurmalıyız, Yeni Kameni volkanı ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldi ve gelecekte bizi meşgul edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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