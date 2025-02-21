İstanbul’da kar alarmı: Kar kalınlığı 40 cm’ye ulaşabilir

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası İstanbul’u etkisi altına alırken, çarşamba günü başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Meteoroloji ve AKOM, kar yağışının hafta sonu boyunca süreceğini, yer yer 40 cm’yi bulacağını ve pazartesi gününe kadar buzlanma ile don olaylarının yaşanacağını açıkladı. Ayrıca, ikinci bir duyuruya kadar motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

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Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul'da kendini gösterdi.Çarşamba günü başlayan kar yağışı, kentin yükseklerini beyaza bürüdü.

Zaman zaman etkisini yitiren kar yağışı, akşam saatlerine doğru bir kez daha etkisini artırdı.Kentin kuzeyindeki ilçelerdeki yağış tipi şeklinde görüldü.

HAFTASONU İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR

Vatandaşlara kar yağışının bugün etkisini artıracağı ve hafta sonu devam edeceği konusunda peş peşe uyarılar yapıldı.

Her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tipinin bastıracağını ve gece boyunca şiddetleneceğini belirtti.

"EN SOĞUK GECE OLACAK"

Bu gece itibarıyla sıcaklıkların daha da düşeceğini söyleyen İmamoğlu cumartesi gecesinin çok soğuk geçmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi

MOTOSİKLET VE KURYELERE TRAFİK YASAĞI

Saat 24.00'ten itibaren motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkması da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

KAR FIRTINAYLA BİRLİKTE GELECEK

Uzmanlar kar yağışıyla birlikte fırtına çıkacağını ifade etti. Kar yağışının cumartesi günü de yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.

TÜM İLÇELER İÇİN SARI KOD

Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.

AKOM DA UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede bugün görülecek hafif kar yağışının yarın etkisini daha da artıracağı ifade edildi.

Üç gün boyunca sürecek kuvvetli kar yağışının, pazartesi günü etkisini yitireceği, salı günü ise sabah saatlerinde İstanbul’da buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.

KAR KALINLIĞI 40 CM’Yİ BULABİLİR

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm

E-5 ile TEM arasında 10-30 cm

TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm

Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.