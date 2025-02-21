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Altında gün sonu! Kilogram fiyatı ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altında gün sonu! Kilogram fiyatı ne kadar oldu?

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın son işlem gününde 3 milyon 527 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında en düşük 3 milyon 506 bin lira, en yüksek 3 milyon 534 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 3 milyon 527 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 534 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 597 milyon 16 bin 652,18 lira, işlem miktarı ise 1.311,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 4 milyar 676 milyon 360 bin 757,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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