BIST 9.695
DOLAR 36,41
EURO 38,15
ALTIN 3.433,84
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Jeep'in şubat kampanyası devam ediyor

Jeep'in şubat kampanyası devam ediyor

Jeep'in Avenger, Renegade ve Compass modelleri için şubat ayına özel avantajlı koşullar sunan kampanyası sürüyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ürün gamı tamamen hibrit ve elektrikli modellerden oluşan Jeep'in satış kampanyası dahilinde, Avenger e-Hybrid için 200 bin liraya 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi olanağı sağlanıyor. Avenger Electric'te nakit alımlarda 200 bin, e-Hybrid'de ise 100 bin lira indirim avantajı sunuluyor.

SUV modeli Renegade'de, ay sonuna kadar nakit alımda 150 bin liralık indirim avantajı sağlanıyor.

Compass'ın 2025 yılı versiyonları ve tüm modelleri, 500 bin lira kredi, 12 ay taksit ve yüzde 1,99 faiz oranı ile tercih edilebiliyor. Compass'ın 2024 yılına ait versiyonlarında da 200 bin liralık indirim seçeneği bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te 23 yaşındaki Ruha katledildi
Gaziantep'te 23 yaşındaki Ruha katledildi
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki rakibi Rangers oldu
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki rakibi Rangers oldu
Nasuh Mahruki'ye verilen ceza belli oldu
Nasuh Mahruki'ye verilen ceza belli oldu
İstanbul'da kar yağışının yarın da etkili olması bekleniyor
İstanbul'da kar yağışının yarın da etkili olması bekleniyor
Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Çinli araştırmacılar insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronovirüs tespit etti
Çinli araştırmacılar insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronovirüs tespit etti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Cuma hutbesinde sihir ve büyü konuları işlendi
Cuma hutbesinde sihir ve büyü konuları işlendi
Kuveyt Türk'ün Geleceğe Yazılım projesine ödül
Kuveyt Türk'ün Geleceğe Yazılım projesine ödül
Erdoğan'dan büyük kongre mesajı: Yarım kalan hikaye olmayacak
Erdoğan'dan büyük kongre mesajı: Yarım kalan hikaye olmayacak
Trabzonspor'da Folcarelli'nin adalesinde yaralanma tespit edildi
Trabzonspor'da Folcarelli'nin adalesinde yaralanma tespit edildi
Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Dursun Çiçek'ten flaş karar! İmza toplamayı bıraktı
Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Dursun Çiçek'ten flaş karar! İmza toplamayı bıraktı