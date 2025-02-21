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Nasuh Mahruki'ye verilen ceza belli oldu

Nasuh Mahruki'ye verilen ceza belli oldu

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki'ye "halkı yanıltı bilgiyi alenen yayma" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yargılanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, Mahruki'nin 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

"BEN BİLGİ PAYLAŞMADIM, YORUMUMU BELİRTTİM"

Savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirten Mahruki, "Mahkemeye sunduğum belgeler hiç incelenmemiş. Söylediklerimi sadece ben değil, Türkiye'de herkes söylüyor, ben söyleyince mi suç oluyor. Üzerime atılı 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu kabul etmiyorum. Ben bilgi paylaşmadım, yorumumu belirttim. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

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