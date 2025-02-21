BIST 9.791
DOLAR 36,41
EURO 38,16
ALTIN 3.434,04
HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Dursun Çiçek'ten flaş karar! İmza toplamayı bıraktı

Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Dursun Çiçek'ten flaş karar! İmza toplamayı bıraktı

CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için başlattığı imza toplama sürecini yarıda bıraktı. Habertürk'e açıklamada bulunan Çiçek, "Ek süre verilirse imza toplamaya devam edeceğim." dedi.

Abone ol

 CHP'de ön seçim takvimi işliyor. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için son başvuru bugün saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Başvuru yapmak için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sayının birkaç katına ulaştı.

“Ek süre verirlese imza toplamaya devam edeceğim”

Aday olacağını açıklayan CHP eski milletvekili Dursun Çiçek ise, eşi rahatsızlandığı için imza toplama işlemini yarıda kesip İstanbul’a döndü.  Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Çiçek “Ek süre verirlerse imza toplamaya devam edeceğim. Şu an için eşimin sağlığı daha önemli. Ek süre olursa adaylık yarışına devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmak için avukatı aracılığıyla başvurusunu yaptı.

Avukat Pehlivan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Başvurumuzu yaptık. Böyle tarihsel bir sürecin parçası olmak benim için mutluluk ve onur kaynağı. Hayırlı olmasını diliyorum herkes için, milletimiz için." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe 17 terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe 17 terörist etkisiz hale getirildi
Kuzey Kore'nin gizli dünyasını Rus askeri anlattı: Yerel halkla temas kurmamız yasaktı!
Kuzey Kore'nin gizli dünyasını Rus askeri anlattı: Yerel halkla temas kurmamız yasaktı!
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Muhammed Cham'dan açıklamalar
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Muhammed Cham'dan açıklamalar
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İBB'den yeni açıklama geldi
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İBB'den yeni açıklama geldi
İsrail: "Hamas’ın teslim ettiği cenaze rehineye ait değil"
İsrail: "Hamas’ın teslim ettiği cenaze rehineye ait değil"
Yalova'da skuter, motokurye ve motosikletlilere olumsuz hava engeli
Yalova'da skuter, motokurye ve motosikletlilere olumsuz hava engeli
Çanakkale'de 25 köy yolu ulaşıma kapandı!
Çanakkale'de 25 köy yolu ulaşıma kapandı!
Bakan Uraloğlu 6 ildeki bazı yolların ağır taşıtlara kapatılmasını değerlendirdi
Bakan Uraloğlu 6 ildeki bazı yolların ağır taşıtlara kapatılmasını değerlendirdi
Bakan Kurum: "Afet bölgesinde evine kavuşmayan kalmayacak"
Bakan Kurum: "Afet bölgesinde evine kavuşmayan kalmayacak"
Dışişleri Bakanı Fidan: "Barış, ekonomik kalkınma ve refahla desteklenmedikçe kalıcı olamaz"
Dışişleri Bakanı Fidan: "Barış, ekonomik kalkınma ve refahla desteklenmedikçe kalıcı olamaz"
Market raflarda kısıtlama dönemi: 4 paketten fazla alınamayacak
Market raflarda kısıtlama dönemi: 4 paketten fazla alınamayacak
Vodafone ve Samsung'dan 5.5G'ye geçişte işbirliği
Vodafone ve Samsung'dan 5.5G'ye geçişte işbirliği