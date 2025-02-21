Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Dursun Çiçek'ten flaş karar! İmza toplamayı bıraktı

CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için başlattığı imza toplama sürecini yarıda bıraktı. Habertürk'e açıklamada bulunan Çiçek, "Ek süre verilirse imza toplamaya devam edeceğim." dedi.

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CHP'de ön seçim takvimi işliyor. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için son başvuru bugün saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Başvuru yapmak için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sayının birkaç katına ulaştı.

“Ek süre verirlese imza toplamaya devam edeceğim”

Aday olacağını açıklayan CHP eski milletvekili Dursun Çiçek ise, eşi rahatsızlandığı için imza toplama işlemini yarıda kesip İstanbul’a döndü. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Çiçek “Ek süre verirlerse imza toplamaya devam edeceğim. Şu an için eşimin sağlığı daha önemli. Ek süre olursa adaylık yarışına devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.