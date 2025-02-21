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Yalova'da skuter, motokurye ve motosikletlilere olumsuz hava engeli

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yalova'da skuter, motokurye ve motosikletlilere olumsuz hava engeli

 Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle skuter, motokurye ve motosikletlilerin 24 Şubat'a kadar belirlenen saatlerde trafiğe çıkışı yasaklandı.

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Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre il genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının 24 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesinin beklendiği bildirildi.

Vatandaşların günlük yaşamındaki olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Afet Müdahale Planı, Yalova AFAD İl Merkezi koordinasyonunda devreye alınmış olup ilgili tüm kurumlarımız 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir. İlimizdeki tüm ana yollar, köprüler, viyadükler ve bağlantı yollarında Karayolları, Yalova merkez belediyesi, ilçe belediyeleri ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz buzlanmalara karşı gerekli çalışmaları yapmaktadır."

Açıklamada, motokuryeler, motosikletler, skuter ve elektrikli skuterler için 21, 22 ve 23 Şubat'ta saat 20.00'den 10.00'a kadar trafiğe çıkış yasağının konulduğu, yasağın 24 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'a kadar süreceği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına riayet etmeyenlere cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

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