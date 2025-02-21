Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim başvurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmak için avukatı aracılığıyla başvurusunu yaptı.

Abone ol

CHP Genel Merkezine gelen İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, başvuru dilekçesi ve gerekli evrakları Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'ye teslim etti.

Avukat Pehlivan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Başvurumuzu yaptık. Böyle tarihsel bir sürecin parçası olmak benim için mutluluk ve onur kaynağı. Hayırlı olmasını diliyorum herkes için, milletimiz için." diye konuştu.

Pehlivan, toplanan imza sayısına ilişkin soruya "Parti açıklamasını yapar." yanıtını verdi.

En az 20 milletvekilinin imzası

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. 17 Şubat’ta başlayan imza süreci Cuma günü saat 17’de tamamlanacak.

NTV'de yer alan habere göre ön seçime karşı çıkan ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen 10'a yakın milletvekilinin imza atmayacağı ifade ediliyor.

Dursun Çiçek de ön seçim için adaylığını açıkladı

Bu arada İmamoğlu haricinde CHP’nin eski milletvekili Dursun Çiçek de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçim için aday adaylığını açıkladı.

Cumartesi MYK'da

Toplanan imzalar, cumartesi günü yapılacak MYK’ya sunulacak. Cumartesi günü CHP’nin 23 Martta yapılacak ön seçimde yarışacak Cumhurbaşkanı aday ya da adayları ilan edilecek.