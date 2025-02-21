İstihdam endeksi yüzde 2,6 arttı

TÜİK İşgücü Endeksleri’nin Ekim-Aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyrek verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 5,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,0 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'ün dördüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Verilere göre, istihdam endeksi yıllık yüzde 2,6, brüt ücret-maaş endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 72,7 arttı. Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 0,3 azaldı.

TÜİK, İşgücü Endeksleri’nin Ekim-Aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyrek verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 5,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,0 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 0,3 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 artış gösterdi.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 72,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 72,7, alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 70,4, inşaat sektöründe yüzde 69,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 74,6 arttı.



İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı, alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 artış kaydedildi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,2 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde 2,3 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,6, inşaat sektöründe yüzde 6,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,8 arttı.