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Motorine büyük zam geliyor! Depoları doldurun litresi ne kadar olacak?

Motorine büyük zam geliyor! Depoları doldurun litresi ne kadar olacak?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam yapılması bekleniyor.

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Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre zam sonrası motorin fiyatları, İstanbul’da 48 lirayı aşacak.

Yapılacak zamla birlikte İstanbul’daki güncel akaryakıt fiyatları şöyle olacak:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 46.43 TL/LT

Motorin (Zam sonrası): 48.01 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 46.27 TL/LT

Motorin (Zam sonrası): 47.89 TL/LT

LPG: 26.99 TL/LT

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