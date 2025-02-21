Motorine büyük zam geliyor! Depoları doldurun litresi ne kadar olacak?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam yapılması bekleniyor.

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Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre zam sonrası motorin fiyatları, İstanbul’da 48 lirayı aşacak.

Yapılacak zamla birlikte İstanbul’daki güncel akaryakıt fiyatları şöyle olacak:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 46.43 TL/LT

Motorin (Zam sonrası): 48.01 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 46.27 TL/LT

Motorin (Zam sonrası): 47.89 TL/LT

LPG: 26.99 TL/LT