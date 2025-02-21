Nagehan Alçı: Ekrem İmamoğlu adayken İstanbul ile kim ilgilenecek?

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığıyla ilgili konuşan Gazeteci Nagehan Alçı, “İmamoğlu adayken İstanbul’la kim ilgilenecek?” diye sordu.

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Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında gündemdeki son gelişmeler masaya yatırıldı. CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasını değerlendiren konuklar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık görevinin aksayabileceğine dikkat çekti.

“İstanbulla kim ilgilenecek?”

Gazeteci Nagehan Alçı, “İstanbul dün kar konusunda iyi sınav veremedi. İmamoğlu adayken İstanbul’la kim ilgilenecek?” diye sordu. Alçı şunları kaydetti:

"Dün kar konusunda İBB iyi sınav vermedi. Yarın belki verir bilmiyorum. İşler birbirine karıştı. Davalar devam ediyor. Makro ve mikro siyaset iç içe girdi. İstanbul'la kim ilgilenecek? Aday belli olacak sonra.. İmamoğlu aday olacaksa netleşecekse olsun ama sürekli sahalarda olmasın."

CHP Eski Milletvekili Turan Aydoğan ise “CHP'de kurultaydan beri husumetli ortam var. Ekrem İmamoğlu ön seçimde rakipsiz.” değerlendirmesini yaptı.