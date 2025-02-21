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Ankara'da korkutan deprem! Yine sallandı

Ankara'da korkutan deprem! Yine sallandı

Kandilli Rasathanesi, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Ankara'da saat 09.36'da 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.1 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD SON DEPREMLER

AFAD’ın verilerine göre, deprem saat 09.36’da gerçekleşti. Sarsıntının merkez üssü Elmadağ olarak belirlenirken, depremin 5.1 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

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