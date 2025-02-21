Ankara'da korkutan deprem! Yine sallandı

Kandilli Rasathanesi, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Abone ol
Ankara'da saat 09.36'da 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.1 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD SON DEPREMLER
AFAD’ın verilerine göre, deprem saat 09.36’da gerçekleşti. Sarsıntının merkez üssü Elmadağ olarak belirlenirken, depremin 5.1 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.